11 лет колонии и взыскание 90 тысяч рублей: в Минске осудили бывшего директора Дворца спорта

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В Московском районе столицы прошло судебное заседание по обвинению экс-директора Дворца спорта Минска во взяточничестве, информирует belta.by из зала суда.

Напомним, главу спортобъекта задержали в феврале прошлого года во время получения 2 тысяч рублей взятки. На следствии выяснилось, что коррупционный стаж обвиняемого превышает 5 лет.

Бывший руководитель Дворца поставил получение взяток на поток. «Мзду» несли все: от организаторов выставок до монастырских служащих. А в качестве взятки могло быть что угодно: от купюр до одежды, сладостей и алкоголя. Доказано 178 эпизодов такой противоправной деятельности экс-директора. В сумме от незаконных вознаграждений он обогатился на 78 тысяч рублей с лишним.

Суд приговорил чиновника к 11 годам заключения в колонии усиленного режима. За неосновательное обогащение с него взыщут стоимостный эквивалент в сумме около 90 тысяч рублей. Также наложен штраф, часть имущества конфискована. Бывшего руководителя, кроме того, лишили права занимать руководящие должности на 5 лет. Приговор еще может быть обжалован.