Румас, Мясникович, Качанова и другие: Лукашенко назначил госпредставителей на предприятиях страны

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Президент своим указом назначил государственных представителей на крупных белорусских предприятиях, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Указом №125 назначаются представители на те ОАО, где превалирует доля государства в уставных фондах. Сообщается, что одной из целей принятия документа является повышения уровня и качества корпоративного управления на этих акционерных обществах.

В качестве госпредставителей выступил ряд должных лиц. Например, в органы управления «МТЗ» назначили премьер-министра Сергея Румаса, на «БЕЛАЗ» (управляющую компанию холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ») – председателя Совета Республики Михаила Мясниковича, в «Полоцк-Стекловолокно» – главу Палаты Представителей Владимира Андрейченко. Назначили государственными представителями на предприятиях также главу президентской администрации Наталью Кочанову («Нафтан»), ее зама – Николая Снопкова («Беларуськалий»), председателя КГК Леонида Анфимова («СветлогорскХимволокно»), руководителя Нацбанка Павла Каллаура (в РУПП «Гранит» после его акционирования) генпрокурора Александра Конюка («Могилевский завод лифтового машиностроения») и председателя Нацстата Инну Медведеву («Белавиа»).

Чиновники, представляя интересы собственника в компаниях, займутся обеспечением надлежащего контроля за решениями во время крупных сделок, выпуска ценных бумаг, проведения аудитов или других аспектах функционирования. Ожидается, что это выведет на более качественный уровень общее руководство некоторых обществ, а также определит стратегии и иные финансово-хозяйственные планы по развитию.