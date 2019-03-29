Видеофакт. В Орше взорвалось 25-метровое здание
В пятницу, 29 марта, на территории предприятия «Оршастройматериалы» в районном центре упало высотное здание, проинформировали в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.
Строение рухнуло однако не по своей воле: его падение было запланировано и строго «срежиссировано» сотрудниками отдела инженерных работ пожарно-аварийно-спасательного отряда «Витязь» управления МЧС Витебщины.
– Сотрудники «Витязя» произвели в Орше направленный взрыв здания. Таким образом был ликвидирован неэксплуатируемый цех предприятия «Оршастройматериалы» «Белорусского цементного завода», где раньше производились газосиликатные блоки для строительства, – объяснили в пресс-службе облуправления Министерства по ЧС.
Взорванное здание до этого долгое время не эксплуатировалось, поэтому и был произведен так называемый промышленный взрыв. Ориентировочно высота снесенного здания составляла примерно 25 метров. Во время контролируемого взрыва никто не пострадал.
Взрыв Орша 29 03 2019.
Еще больше материалов по теме: «Витебск: новости»