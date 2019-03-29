2019-03-29T20:58:00+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Видеофакт. В Орше взорвалось 25-метровое здание

Это был контролируемый взрыв МЧС
Надежда БУТОВИЧ
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Взрыв неэксплуатирующегося цеха. Фото: стоп-кадр.Взрыв неэксплуатирующегося цеха. Фото: стоп-кадр.
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В пятницу, 29 марта, на территории предприятия «Оршастройматериалы» в районном центре упало высотное здание, проинформировали в пресс-службе Витебского областного управления МЧС.

Строение рухнуло однако не по своей воле: его падение было запланировано и строго «срежиссировано» сотрудниками отдела инженерных работ пожарно-аварийно-спасательного отряда «Витязь» управления МЧС Витебщины.

– Сотрудники «Витязя» произвели в Орше направленный взрыв здания. Таким образом был ликвидирован неэксплуатируемый цех предприятия «Оршастройматериалы» «Белорусского цементного завода», где раньше производились газосиликатные блоки для строительства, – объяснили в пресс-службе облуправления Министерства по ЧС.

Взорванное здание до этого долгое время не эксплуатировалось, поэтому и был произведен так называемый промышленный взрыв. Ориентировочно высота снесенного здания составляла примерно 25 метров. Во время контролируемого взрыва никто не пострадал.

Взрыв Орша 29 03 2019.

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