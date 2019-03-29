2019-03-29T21:32:32+03:00
Происшествия
КП Беларусь

«Перекрыли сетью путь рыбы на нерест»: в Мозырском районе поймали браконьеров

В Госинспекции рассказали о пойманных нарушителях
Надежда БУТОВИЧ
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Браконьеры использовали сети. Фото: gosinspekciya.gov.by.Браконьеры использовали сети. Фото: gosinspekciya.gov.by.
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На днях госинпекторы задержали сразу две группы браконьеров-рыбаков с крупными уловами, информируют в пресс-службе Госинспекции охраны животного и растительного мира.

Сперва с 27-килограммовым уловом попались нарушители в деревни Балажевичи, что на Мозырщине. Рыбаки-браконьеры протянули сети так, чтобы перекрыть затону, куда рыба идет на нерест из Припяти. И хотя сетка была не слишком большая – всего 55 метров длиной, в ней сходу запутались 17 лещей и жерех с икрой. Пойманную рыбу нелегалы поделили поровну и пошли домой с мешками за плечами, прямо на дороге их и задержали госинспекторы. Главные орудия браконьерства – лодка и сеть нашлись на берегу.

Возбуждено уголовное дело, предстоит суд. За ловлю в сезон нереста назначен штраф в тройном размере – около 4,8 тысячи рублей.

Рыбаков-нелегалов поймали со щукой, запрет на ловлю которой введен по всей Беларуси. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Рыбаков-нелегалов поймали со щукой, запрет на ловлю которой введен по всей Беларуси. Фото: gosinspekciya.gov.by.

Другой факт незаконной рыбной ловли был установлен на Витебщине в Миорском районе. На озере Миорское попались два горожанина, ловившие щуку сетями. Их остановили с рюкзаками «забитыми» рыбой. У одного было 12 щук весом 10,5 килограмма, у другого – 28 щук весом 16 килограммов. Еще 5 сетей нелегалы установили в водоеме, их общая длина превысила 100 метров.

Так как запрет на ловлю щуки уже введен по всей республике, причиненный ущерб оценен в 9,2 тысячи рублей, заведено уголовное дело.

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