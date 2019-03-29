2019-03-29T21:57:07+03:00
Происшествия
КП Беларусь

Фотофакт. Минчанин организовал в доме в Колодищах нарколабораторию по производству марихуаны

При обыске было изъято 1,5 килограмма сухой марихуаны и почти 80 растений конопли
Надежда БУТОВИЧ
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Мужчина производил «траву» в серьезном объеме. Фото: ГУВД Минск.Мужчина производил «траву» в серьезном объеме. Фото: ГУВД Минск.
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В Минском районе правоохранители задержали жителя столицы, который занимался производством наркотических веществ, информируют в пресс-службе ГУВД Минского горисполкома.

Нарколаборатория на дому была обнаружена 26 марта в частном доме в Колодищах. Ее «хозяин» – 37-летний минчанин был задержан во время проведения оперативно-розыскных мероприятий.

В доме в агрогородке для выращивания наркотических растений были приспособлены две комнаты. Было видно, что дело поставлено на поток: для быстрого роста «травы» использовались 22 лампы, 12 автотаймеров, пара кондиционеров и два измерителя кислотности почвы, другое электрооборудование, а также масса удобрений, стимуляторов роста. Оперативниками были обнаружены и изъяты свыше полутора килограммов высушенной марихуаны и 76 растений конопли

Материалы переданы для квалификации действий злоумышленника. Известно, что ранее мужчина в противоправной деятельности замечен не был.

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