КП Беларусь
Фото: «Бегущего пассажира» увековечили в Гомеле
Такая скульптура появилась у местного автовокзала
«Бегущего пассажира» увековечили в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Изменить размер текста:
Бутылка колы, кошка в корзине, обруч на плече, кукла под мышкой, бейсболка козырьком назад - таким представил скульптор Вячеслав Долгов опаздывающего растерянного пассажира. Бронзовую скульптуру, созданную на такую тему, установили в пятницу у гомельского автовокзала.
Скульптуру назвали «Бегущий пассажир». Во время открытия представитель предприятия «Гомельоблавтотранс» Олег Цилько рассказал, что идея связана с 75-летием местного перевозчика, которое отметят в этом году.
«Бегущего пассажира» увековечили в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
Фото: Павел МИЦКЕВИЧ