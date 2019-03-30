2019-03-30T08:41:05+03:00
Общество
КП Беларусь

Фото: «Бегущего пассажира» увековечили в Гомеле

Такая скульптура появилась у местного автовокзала
Павел МИЦКЕВИЧ
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«Бегущего пассажира» увековечили в Гомеле«Бегущего пассажира» увековечили в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Бутылка колы, кошка в корзине, обруч на плече, кукла под мышкой, бейсболка козырьком назад - таким представил скульптор Вячеслав Долгов опаздывающего растерянного пассажира. Бронзовую скульптуру, созданную на такую тему, установили в пятницу у гомельского автовокзала.

Скульптуру назвали «Бегущий пассажир». Во время открытия представитель предприятия «Гомельоблавтотранс» Олег Цилько рассказал, что идея связана с 75-летием местного перевозчика, которое отметят в этом году.

«Бегущего пассажира» увековечили в Гомеле Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

«Бегущего пассажира» увековечили в ГомелеФото: Павел МИЦКЕВИЧ

Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

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