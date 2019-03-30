2019-03-30T00:48:27+03:00
Общество
КП Беларусь

У Лукашенко появились еще одни эксклюзивные австрийские лыжи

Лыжи марки nique Skis белорусскому президенту подарил канцлер Австрии
Геннадий МОЖЕЙКО
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У Лукашенко появились еще одни эксклюзивные австрийские лыжи - на этот раз марки Ünique Skis. Фото: пресс-служба президента.У Лукашенко появились еще одни эксклюзивные австрийские лыжи - на этот раз марки Ünique Skis. Фото: пресс-служба президента.
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В конце недели в Беларуси с визитом приехал федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц – это первое лицо страны. После переговоров с Лукашенко, стороны обменялись подарками. Лукашенко подарил Курцу икону Софии Слуцкой и набор шоколада «Президент». А австрийский гости подарил белорусскому президенту горные лыжи. Да не простые! Как выяснила «Комсомолка», это лыжи австрийской марки Ünique Skis – их делают исключительно из дерева. Лыжи предназначены для фрирайда – то есть для катания вне подготовленных трасс.

- «Каждая пара - одна в своем роде, специально в соответствии с вашими индивидуальными потребностями и требованиями», - говорится на сайте компании.

Как выяснила «Комсомолка», президенту Беларуси подарили одну из трех серийных моделей, она называется Leopold, стоят такие лыжи 890 евро.

Модель лыж, которую подарили белорусскому президенту, называется Leopold, и стоит 890 евро. Фото производителя.

Модель лыж, которую подарили белорусскому президенту, называется Leopold, и стоит 890 евро. Фото производителя.

Также компания делает лыжи на заказ под конкретного человека. Такие лыжи стоят 2.490 евро. Правда, для изготовления нужно выполнить ряд условий. На сайте производителя сказано о четырех этапах: личное знакомство с клиентом и снятие мерок, анализ катания клиента на склоне в течение полудня с профессиональным тренером, включая использование специальной стельки с 48 датчиками – которые замеряют распределение нагрузок. И, наконец, собственно, производство пары лыж, которое длится от 4 до 8 недель.

- Должен вам сказать, что Австрия – страна лыжная, и этим лыжам я научился в Австрии. Первые мои шаги были в Австрии, – сказал Лукашенко, принимая презент.

Это уже вторые эксклюзивные австрийские лыжи президента. Напомним, в середине февраля «Комсомолка» рассмотрела модель лыж, на которых катался белорусский президент. Оказалось, это лыжи ручной работы. Их произвела австрийская фирма Volant – это подразделение известного производителя лыж Atomic. Модель Volant Pure Black 2015-го модельного года. В их конструкции – натуральное дерево, нержавеющая сталь, карбоновые вставки. Цена таких лыж – 2.300 евро. Для сравнения: обычные лыжи именитых производителей – таких как Atomic, Fischer, Head, Rossignol - стоят 200-400 евро.

Позже Лукашенко отреагировал на публикацию и заявил, что лыжное снаряжение ему дарят различные фирмы – мо, им это надо для рекламы.

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