КП Беларусь
Серега исполнил новый гимн брестского «Динамо»
В презентации также участвовала Алена Ланская
Серега исполнил новый гимн брестского «Динамо». Фото: скриншот видео
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Новый гимн футбольного клуба «Динамо-Брест» к сезону-2019, который начался 29 марта, представили в пятницу на торжественном открытии сезона. Трек в стиле рэп исполнил известный белорусский певец Серёга, в презентации также участвовала Алена Ланская.
Клип «Мы - Динамо-Брест» с фейерверком эмоций уже выложили на страницах клуба в соцсетях. Видео уже набрало тысячи просмотров и положительные отклики.
Клип Мы - Динамо-Брест . Источник: Dynamo Brest