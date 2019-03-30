Серега исполнил новый гимн брестского «Динамо»

В презентации также участвовала Алена Ланская

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Новый гимн футбольного клуба «Динамо-Брест» к сезону-2019, который начался 29 марта, представили в пятницу на торжественном открытии сезона. Трек в стиле рэп исполнил известный белорусский певец Серёга, в презентации также участвовала Алена Ланская.

Клип «Мы - Динамо-Брест» с фейерверком эмоций уже выложили на страницах клуба в соцсетях. Видео уже набрало тысячи просмотров и положительные отклики.