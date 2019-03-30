2019-03-30T10:03:45+03:00
Общество
КП Беларусь

Минприроды Беларуси призывает присоединиться к акции «Час земли»

В субботу с 20.30 до 21.30 во многих зданиях выключат свет
Павел МИЦКЕВИЧ
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Минприроды Беларуси призывает присоединиться к акции «Час земли». Фото: МинприродыМинприроды Беларуси призывает присоединиться к акции «Час земли». Фото: Минприроды
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30 марта в мире проходит акция «Час земли 2019», присоединиться к которой призывает Министерство природы Беларуси. Для участия в акции предлагается на один час выключить свет и подачу электроэнергии на другие не жизненно важные электроприборы за исключением лифтов - с 20.30 до 21.30.

Целью акции является привлечение внимания к бережному и ответственному отношению к природе и ресурсам планеты, отмечают в Минприроды. В 2019 году акция проходит во всем мире уже в 13-й раз по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). «Час земли» проходит ежегодно в последнюю субботу марта.

К акции призывают присоединяться как государственные и частные организации, так и каждого человека. Символическое выключение света направлено не на экономию электричества, а на привлечение внимания к проблеме глобального потепления. Не быть равнодушными к будущему планеты в WWF просят каждого жителя земли.

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