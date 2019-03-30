Лукашенко решил в системе расчетов при строительстве навести порядок

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Президент Беларуси подписал указ №126 «Об открытии специальных счетов», который регулирует порядок в системе расчетов при строительстве. Указом предоставляется право на открытие специальных счетов 43 строительным организациям страны. В период до 31 декабря 2021 года они смогут аккумулировать целевые и текущие авансы, которые перечисляются для выполнения строительных работ, а также для приобретения материалов, связанных с выполнением функций генерального подрядчика и субподрядчика.

Меры нового указа должны способствовать своевременному вводу в эксплуатацию объектов строительства и наведению порядка в системе расчетов при строительстве, говорится в информации, распространенной пресс-службой Александра Лукашенко.

Кроме того указ устанавливает личную ответственность глав строительных организаций за целевое использование денежных средств, зачисленных на специальные счета.