Румас назвал главный инструмент роста зарплаты

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По словам премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, главный инструмент для повышения заработной платы в стране - рост эффективности работы предприятий. Самой важной задачей, которую ставил президент на прошлый год, было увеличение зарплаты до среднего уровня в 1 тыс. рублей, напомнил глава правительства, участвуя 29 марта в заседании Мозырского райисполкома. А на 2019 год задача несколько модифицирована, заявил премьер, обратив внимание на привязку зарплаты к производительности труда и затратами.

Основным направлением деятельности местных властей Румас назвал работу с организациями, где уровень оплаты труда низкий, призвав повышать эффективность работы таких организаций. Чтобы достичь этой цели, необходимо способствовать создании новых рабочих мест, «особенно высокопроизводительных с соответствующим уровнем зарплаты». В то же время это должно стать одним из способов решения вопроса занятости населения, пишет belta.by.

В бюджетной сфере также есть категория низкооплачиваемых работников, отметил премьер, и рассказал, что в мае правительство намерено повысить тарифную ставку первого разряда. Зарплату работников бюджетной сферы должны увеличить до 80% средней зарплаты в республике, подчеркнул Румас.

Главные точки роста для региона - развитие малого и среднего бизнеса, напутствовал глава правительства.