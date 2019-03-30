Несовершеннолетняя без прав сбила знак и чуть не упала вместе с «Ауди» в реку, но врезалась в дерево

Изменить размер текста: A A

17-летняя девушка на «Ауди-100» попала в ДТП и только по счастливой случайности осталась в живых. Это произошло в агрогородке Друя Браславского района. Как рассказали в УГАИ УВД Витебского облисполкома, автомобиль съехал с дороги, сбил дорожный знак и понесся по склону к реке Друйка. На пути машины оказались два дерева. Автомобиль врезался в них и остановился.

Оказалось, девушка не справилась с управлением на закруглении дороги. Водительских прав у несовершеннолетней не было. Сразу после аварии она убежала с места ДТП, но сотрудники ГАИ быстро ее нашли, несмотря на то, что автомобиль был куплен несколько дней назад и еще не стоял на учете в ГАИ. Теперь девушке придется ответить за то, что она села за руль без прав.