Минчанин попался на торговле насваем у станции метро «Академия наук»

Пакетик зелья у молодого человека можно было купить за 4 рубля

Изменить размер текста: A A

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Первомайского РУВД Минска поймали продавца насвая. Им оказался 21-летний безработный житель столицы. А торговал зельем он прямо в центре города - у станции метро «Академия наук».

При себе у парня нашли 30 пакетов некурительной табачной смеси, которая была специально расфасована для продажи. Общий вес насвая составил более одного кило и двухсот граммов. Пакетик насвая массой 40 гр. у молодого человека можно было купить за 4 рубля.

Милиция проводит проверку, по итогам которой за «Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания» парню могут дать крупный штраф - от 10 до 40 базовых величин. А еще - конфисковать выручку, полученную от продажи зелья, сообщает minsk.mvd.gov.by.

Кстати, молодой человек попадается на правонарушении уже не первый раз - раньше его уже привлекали к административной ответственности за незаконные действия с некурительными табачными изделиями.