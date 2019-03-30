2019-03-30T16:01:27+03:00
Общество
КП Беларусь

В Минске появились улица Теслы и сквер Ефросиньи Полоцкой

Наименования получили проектируемые улицы на территории комплекса «Минск-Мир»
Павел МИЦКЕВИЧ
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В Минске появились новые улицыВ Минске появились новые улицыФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Проектируемые улицы белорусской столицы, а также новая зеленая зона получили свои названия. Решением Минского горсовета депутатов улицей Банцеровской стал проектируемый проезд №3 в районе улицы Зацень, а проектируемые улицы №3 и №5 на территории комплекса «Минск-Мир» получили наименования Белградской и Николы Теслы.

Появился в Минске и сквер имени Евфросинии Полоцкой - так названа зеленая зона в границах улицы Притыцкого.

Соответствующее решение местного совета депутатов было опубликовано на Национальном правовом интернет-портале и уже вступило в силу.

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