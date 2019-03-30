Хоккейный тренер Михаил Захаров в четвертый раз стал отцом

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У главного тренера минской «Юности» Михаила Захарова родилась дочка, об этом сообщил сайт клуба и ФХБ. Это четвертый ребенок Михаила Захарова.

Уже несколько лет Захаров живет со спутницей Мариной. Два года назад он рассказывал «Комсомолке» о личной жизни:

- Да я уже пять колец ей подарил, на каждый день! И кольца, поверь, не простые. И спроси, как в золотой карете кольцо привозили – и такое было, так что к свадьбе я подготовился (смеется). Недавно ее день рождения отметили, сама спроси у нее, что я подарил. Она сказала – я сделал. (Читать дальше)

«Комсомолка» поздравляет Михаила Михайловича и Марину с радостным событием!