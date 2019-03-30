2019-03-30T16:39:54+03:00
Спорт
КП Беларусь

Хоккейный тренер Михаил Захаров в четвертый раз стал отцом

В 57 лет тренер успевает на всех фронтах
Захар ПЛАТОНОВ
Поделиться:
В семействе Михаила Захарова пополнение. Фото: личный архивВ семействе Михаила Захарова пополнение. Фото: личный архив
Изменить размер текста:

У главного тренера минской «Юности» Михаила Захарова родилась дочка, об этом сообщил сайт клуба и ФХБ. Это четвертый ребенок Михаила Захарова.

Уже несколько лет Захаров живет со спутницей Мариной. Два года назад он рассказывал «Комсомолке» о личной жизни:

- Да я уже пять колец ей подарил, на каждый день! И кольца, поверь, не простые. И спроси, как в золотой карете кольцо привозили – и такое было, так что к свадьбе я подготовился (смеется). Недавно ее день рождения отметили, сама спроси у нее, что я подарил. Она сказала – я сделал. (Читать дальше)

«Комсомолка» поздравляет Михаила Михайловича и Марину с радостным событием!

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Минске появились улица Теслы и сквер Ефросиньи Полоцкой
Минчанин попался на торговле насваем у станции метро «Академия наук»
Несовершеннолетняя без прав сбила знак и чуть не упала вместе с «Ауди» в реку, но врезалась в дерево
Румас назвал главный инструмент роста зарплаты
Лукашенко решил в системе расчетов при строительстве навести порядок
Минприроды Беларуси призывает присоединиться к акции «Час земли»
Серега исполнил новый гимн брестского «Динамо»
Фото: «Бегущего пассажира» увековечили в Гомеле
У Лукашенко появились еще одни эксклюзивные австрийские лыжи
Фотофакт. Минчанин организовал в доме в Колодищах нарколабораторию по производству марихуаны
«Перекрыли сетью путь рыбы на нерест»: в Мозырском районе поймали браконьеров
Видеофакт. В Орше взорвалось 25-метровое здание
Румас, Мясникович, Качанова и другие: Лукашенко назначил госпредставителей на предприятиях страны
11 лет колонии и взыскание 90 тысяч рублей: в Минске осудили бывшего директора Дворца спорта
«Исследование останков брата Калиновского, надписи на белорусском языке после перезахоронения»: МИД рассказал о сотрудничестве с Литвой
Поставка Boeing-737 MAX для «Белавиа» приостановлена
В МИДе ответили на открытое письмо Андрея Горвата
В Бобруйске в гараже произошел взрыв – один человек погиб
Витебская епархия предупреждает о Кроте
Пенсионер с диагнозом «диабет» ездил за лекарствами за 90 километров, пока не вмешался Госконтроль
Внешний госдолг Беларуси снизился с начала года
Директор витебской турфирмы продала пятнадцати клиентам фиктивные договоры и билеты