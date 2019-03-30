2019-03-30T17:17:02+03:00
Общество
КП Беларусь

В минский зоопарк из Гродно переехала юная лама Веснушка

По подруге давно тосковал взрослый самец Шурик
Павел МИЦКЕВИЧ
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В минский зоопарк из Гродно переехала юная лама Веснушка. Фото: minskzoo.byВ минский зоопарк из Гродно переехала юная лама Веснушка. Фото: minskzoo.by
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Новое приобретение Минского зоопарка - юная лама Веснушка. Малышка приехала в столицу из Гродненского зоопарка. Ей едва исполнился год, а отличается животное нежным, ласковым нравом, к тому же она очень доверчива и любит знакомиться с посетителями.

- Не обижайте малышку и внимательно следите за тем, что вы ей протягиваете. А в награду за внимание с вашей стороны и полезную вкусняшку красавица-лама даст погладить себя по мордочке! - говорят в администрации столичного зоопарка.

Родители девочки - мама Ласка и папа Персик - передали ей свои лучшие черты: это общительный и ласковый нрав, а также симпатичную внешность: плюшевую пушистость.

По подруге давно тосковал взрослый самец Шурик. Лам разместили в соседних вольерах, и они еще принюхиваются друг к другу. В зоопарке надеются, что уже скоро они познакомятся поближе.

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