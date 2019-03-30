2019-03-30T17:35:41+03:00
Экономика
КП Беларусь

Плюс копейка: в шестой раз с начала года в Беларуси дорожает топливо

В «Белнефтехим» отмечают, что подорожание вызвано «ростом стоимости нефти с учетом ее рыночной конъюнктуры»
Павел МИЦКЕВИЧ
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В шестой раз с начала года в Беларуси дорожает топливоВ шестой раз с начала года в Беларуси дорожает топливоФото: Павел МИЦКЕВИЧ
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Уже в шестой раз с начала 2019 года в Беларуси дорожает топливо. Снова в воскресенье, и опять - на одну копейку. С 31 марта АИ-92-К5-Евро будет стоить 1,49 руб., АИ-95-К5-Евро - 1,6 руб., АИ-98-К5-Евро- 1,81 руб., а дизельное топливо - 1,6 руб.

Сообщая об очередном повышении цен на топливо, в концерне «Белнефтехим» отмечают, что подорожание вызвано «ростом стоимости нефти с учетом ее рыночной конъюнктуры». Там объяснили, что с начала года цена российской нефти, поставляемой на белорусские НПЗ, значительно возросла.

В последний раз топливо дорожало в прошлое воскресенье, 24 марта.

Напомним, в Беларуси в 2018 году топливо повышалось в цене 27 раз. Обычно цена вырастала на одну копейку, и чаще всего это происходило по воскресеньям.

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