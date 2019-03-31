Фильм «Хрусталь» Дарьи Жук получил кинематографическую премию «Ника»

Картина признана лучшим русскоязычным дебютом года — «Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии». Фото: страница в Фейсбуке Дарьи Жук

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Картина обошла четыре ленты шорт-листа номинации и была признана лучшим русскоязычным дебютом года — «Лучшим фильмом стран СНГ, Грузии и Балтии».

В списке победителей – фильм «Война Анны» режиссера Алексея Федорченко («Лучший игровой фильм»), «Параджанов Тарковский Антипенко. Светотени» Андрея Осипова («Лучший неигровой фильм»), «Знаешь, мама, где я был?» Левана Габриадзе («Лучший анимационный фильм»), «Лето» Кирилла Серебренникова («Лучшая режиссерская работа»).

Дарья родилась в Минске, но училась и живет в США. Она окончила Гарвардский и Колумбийский университеты, сняла несколько короткометражек, которые стали участниками и лауреатами международных кинофестивалей. В 2015 году одну из них «Настоящая американка» можно было увидеть на Минском кинофестивале «Лiстапад».

Нынешний «Хрусталь» полностью снят в Беларуси, это совместное производство Беларуси, США, Германии и России. Главные роли в картине сыграли Алина Насибуллина («Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»), Иван Мулин («Молодежка») и актриса театра имени Янки Купалы Светлана Аникей.