В Беларуси украинцы могут голосовать в Минске и Бресте

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Около 13 тысяч украинцев, которые живут в Беларуси и имеют право избирательного голоса, смогут принять участие в выборах президента Украины. Те из них, кто живет в Минске, Минской, Могилевской, Гомельской и Витебской областях, могут проголосовать в Минске по улице Старовиленская, 51. Жителей Брестской и Гродненской областей ждут на избирательном участке в Бресте по улице Воровского, 19.

Как сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим belta.by, все, кто намерен наблюдать за ходом выборов, вне зависимости от нахождения избирательных участков - в Украине или за рубежом, должны были заранее зарегистрироваться в ЦИК Украины.

Дипломат считает, что интерес к выборам будет большим. В ходе выборов на избирательных участках могут присутствовать члены избирательной комиссии, представители от каждого кандидата в президенты и голосующие.