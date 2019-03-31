В Витебске при столкновении легковушки и троллейбуса пострадали два человека

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Авария произошла в 23 часа ночи 30 марта на перекрестке улиц Терешковой и Панковой в Витебске, сообщили в областной ГАИ.

За рулем троллейбуса был 44-летний водитель: на перекресте мужчина поворачивал в сторону улицы Панковой – там и произошло столкновение с автомобилем «Ауди», которым управлял 29-летний житель Витебска. В результате аварии 34-летний пассажир и водитель легковушки получили травмы. Пострадавших доставили в Витебскую областную клиническую больницу. По факту ДТП проводится проверка.

Тем временем на Минской кольцевой автодороге на выходных Госавтоинспекция усиливает контроль за соблюдением ПДД. В том числе сегодня будут выявлять грубые нарушения, которые являются основными причинами ДТП с тяжкими последствиями: управление автомобилем в пьяном виде, без водительских прав, нарушение правил перевозки пассажиров и нарушение ПДД со стороны пешеходов.