В Украине проходят выборы президента

Из тех, кто уже определился и намерен идти голосовать — 29% за Владимира Зеленского, 18,7% за Юлию Тимошенко и 16,5% за Петра Порошенко. Фото: REUTERS

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В 8 утра в Украине стартовали шестые за период независимости выборы президента. Избирательные участки будут открыты до 20 часов. По результатам опроса Института анализа и прогнозирования, Владимир Зеленский и Юлия Тимошенко встретятся во втором туре президентских выборов. Опрос проводился с 19 по 26 марта в двадцати четырех областях и столице Украины, методом формализированого интервью, среди 2000 респондентов. Теоретическая погрешность — 2,2%. Из тех, кто уже определился и намерен идти голосовать — 29% за Владимира Зеленского, 18,7% за Юлию Тимошенко и 16,5% за Петра Порошенко.

Избирательные участки открылись в 8 утра. Фото: REUTERS

По стоянию на 11:00 в полицию поступило 151 заявление, связанное с избирательным процессом, пишет kp.ua. По одному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 158-2 (фальсификация избирательных документов) в Херсонской области. На Чернигощине около 10:50 произошло ЧП: мужчина бросил зажигательную смесь в помещение, где расположен избирательный участок. Огонь быстро потушили и никто не пострадал. Избирательный процесс не прекращался.

Свой выбор уже сделала Юлия Тимошенко. Фото: REUTERS

На одном из избирательных участков в Киеве приняли роды. Но ситуация не была экстремальной. Участок расположен в роддоме Подольского района. Об этом написала на своей странице в "Фейсбук" журналистка Рена Назарова. Роды происходили около десяти утра

Владимир Зеленский проголосовал около 11 утра. Фото: REUTERS

В день выборов на дежурство вышли 131 тысяча правоохранителей – сотрудников Национальной полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Это на 30 тысяч стражей порядка больше, чем в 2014 году. За ходом выборов наблюдают 2344 официальных наблюдателей от 19 международных организаций и 17 иностранных государств.