2019-03-31T14:35:23+03:00
Общество
КП Беларусь

Погода в Беларуси 1 апреля: ветер и до 10 градусов тепла

А ночью - все еще минусовая температура
Полина СВЕТЛОВА
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Срочно нужно насладиться теплом и солнцем, пока не похолодало!Срочно нужно насладиться теплом и солнцем, пока не похолодало!Фото: Алеся ДОБЫШ
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Выходные порадовали теплой весенней погодой – в субботу в Минске было 16 градусов тепла, а в Гомеле – все 17,8. В первой половине дня в воскресенье, 31 марта, тоже было тепло. Надеемся, вы не упустили момент и выбрались из дома на прогулку! После обеда похолодало и усилился ветер.

С понедельника похолодает еще больше: 1 апреля прогнозируется до 10 градусов тепла, сообщили belta.by в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды. Минимальная температура воздуха днем – 4 градуса тепла.

Дождя, считают синоптики, завтра не будет. Зато ожидается ветер, так что одевайтесь теплее – пальто пока еще не стоит прятать на дальние полки шкафа. К тому же ночью все еще довольно прохладно: от минус 4 до плюс 2.

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