В Минске эвакуируют людей из двух торговых центров, оцепили железнодорожный вокзал
Об этом пишут пользователи в интернете. Так, в телеграм-канале Nexta сообщили, что из здания торгового центра «Галилео», что недалеко от вокзала, эвакуировали людей, входы оцеплены. На месте работают оперативные службы, в том числе саперно-пиротехническая группа. Здание железнодорожного вокзала оцеплено. По неофициальной информации, людей эвакуируют также из ТЦ «Замок» на проспекте Победителей.
Читатели сообщают, что в автовокзал Центральный тоже никого не пускают, а все рейсы перенесены.
В контакт-центре БелЖД приносят свои извинения за неудобства и сообщают, что пассажиров к поездам сопровождают работники железной дороги.
Здание вокзала оцеплено. Фото: телеграм-канал Nexta
На вокзал не пускают людей. Фото: телеграм-канал Nexta
Читатели сообщают, что в автовокзал тоже никого не пускают, а все рейсы перенесены. Фото: Павел Станкус