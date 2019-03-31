В Минске эвакуируют людей из двух торговых центров, оцепили железнодорожный вокзал

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Об этом пишут пользователи в интернете. Так, в телеграм-канале Nexta сообщили, что из здания торгового центра «Галилео», что недалеко от вокзала, эвакуировали людей, входы оцеплены. На месте работают оперативные службы, в том числе саперно-пиротехническая группа. Здание железнодорожного вокзала оцеплено. По неофициальной информации, людей эвакуируют также из ТЦ «Замок» на проспекте Победителей.

Читатели сообщают, что в автовокзал Центральный тоже никого не пускают, а все рейсы перенесены.

В контакт-центре БелЖД приносят свои извинения за неудобства и сообщают, что пассажиров к поездам сопровождают работники железной дороги.

Здание вокзала оцеплено. Фото: телеграм-канал Nexta

На вокзал не пускают людей. Фото: телеграм-канал Nexta