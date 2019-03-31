«Поступило сообщение о заминировании». В минской милиции рассказали, зачем эвакуировали людей из торговых центров и вокзала

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Минская милиция объяснила, почему эвакуировали людей из торговых центров и вокзала.

- Сегодня в 13:00 в ОДС поступило сообщение о заминировании ТЦ «Замок», «Галилео» и ж\д вокзала. Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории. На местах работают саперно-пиротехнические группы, - сообщили в твиттер-аккаунте ГУВД Мингорисполкома.

Сейчас вокзал по-прежнему оцеплен, но поезда идут по графику. Пассажиров к путям сопровождают работники железной дороги. Посетители торговых центров "Галилео" и "Замок" эвакуированы.

Позже стало известно, что информация о заминировании оказалась ложной. Торговые центры и вокзал возобновили работу.