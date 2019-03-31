2019-03-31T16:48:42+03:00
Минск
КП Беларусь

«Поступило сообщение о заминировании». В минской милиции рассказали, зачем эвакуировали людей из торговых центров и вокзала

На местах работают саперно-пиротехнические группы
Полина СВЕТЛОВА
Поделиться:
Пассажиров к поездам сопровождают работники БелЖД. Фото: Павел СтанкусПассажиров к поездам сопровождают работники БелЖД. Фото: Павел Станкус
Изменить размер текста:

Минская милиция объяснила, почему эвакуировали людей из торговых центров и вокзала.

- Сегодня в 13:00 в ОДС поступило сообщение о заминировании ТЦ «Замок», «Галилео» и ж\д вокзала. Сотрудниками милиции приняты меры по эвакуации граждан, усилены меры безопасности, в том числе на прилегающей территории. На местах работают саперно-пиротехнические группы, - сообщили в твиттер-аккаунте ГУВД Мингорисполкома.

Сейчас вокзал по-прежнему оцеплен, но поезда идут по графику. Пассажиров к путям сопровождают работники железной дороги. Посетители торговых центров "Галилео" и "Замок" эвакуированы.

Позже стало известно, что информация о заминировании оказалась ложной. Торговые центры и вокзал возобновили работу.

Сообщение об опасности не подтвердилось. Фото: Следственный комитет

Сообщение об опасности не подтвердилось. Фото: Следственный комитет

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
«Сообщение об опасности не подтвердилось». Саперно-пиротехническая группа завершила работу в ТРЦ «Галилео»
Явка избирателей на выборы в Украине на 15 часов - 43%
В Минске эвакуируют людей из двух торговых центров, оцепили железнодорожный вокзал
Погода в Беларуси 1 апреля: ветер и до 10 градусов тепла
Двух белорусских легкоатлетов дисквалифицировали за допинг
Минсктранс перевел расписание маршрутов в Европу на летнее время
В Украине проходят выборы президента
В Витебске при столкновении легковушки и троллейбуса пострадали два человека
В Беларуси украинцы могут голосовать в Минске и Бресте
Фильм «Хрусталь» Дарьи Жук получил кинематографическую премию «Ника»
Плюс копейка: в шестой раз с начала года в Беларуси дорожает топливо
В минский зоопарк из Гродно переехала юная лама Веснушка
Хоккейный тренер Михаил Захаров в четвертый раз стал отцом
В Минске появились улица Теслы и сквер Ефросиньи Полоцкой
Минчанин попался на торговле насваем у станции метро «Академия наук»