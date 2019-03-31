2019-03-31T15:55:37+03:00
Политика
КП Беларусь

Явка избирателей на выборы в Украине на 15 часов - 43%

В 2014 году в это время явка была на 3,5% ниже
Полина СВЕТЛОВА
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В списке кандидатов - 39 фамилий. Фото: REUTERSВ списке кандидатов - 39 фамилий. Фото: REUTERS
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Центральная избирательная комиссия сообщила о явке на выборы президента Украины по состоянию на 15:00. Активность избирателей по стране составила 43,86%. Это на 3,5% выше, чем на выборах в 2014-м году. С 13:00 до 15:00 явка увеличилась на 27,23%. Информация по областях пока обновляется, пишет kp.ua.

Напомним, в воскресенье, 31 марта в Украине начались выборы президента. На этот пост претендуют 39 человек. Отдать свой голос украинцы могут до 20 часов. Избирательные участки для граждан Украины открыты и в Беларуси – проголосовать можно в Минске и Бресте. Всего за пределами Украины открылся 101 избирательный участок в 72 странах мира. Крупнейшие по количеству избирателей зарубежные участки расположены в Соединенных Штатах Америки, Германии и Молдове. За рубежом смогут проголосовать 418 тысяч украинцев. В Росиии и Гондурасе не голосуют. Результаты первых экзитполов объявят в 20.00, после закрытия избирательных участков.

По данным соцопросов, в списке лидеров шесть кандидатов: Владимира Зеленского готовы поддержать 27,7% избирателей, Юлию Тимошенко – 16,6%, Петра Порошенко – 16,4%, Анатолия Гриценко – 9,6%, Юрия Бойко - 8,4%, Олега Ляшко - 5,3%.

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