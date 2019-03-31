«Сообщение об опасности не подтвердилось». Саперно-пиротехническая группа завершила работу в ТРЦ «Галилео»

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В Следственном комитете рассказали, что сообщение об опасности оказалось ложным. Следственно-оперативная группа приступила к осмотру места происшествия. Торгово-развлекательный центр возобновил работу.

- Следственный комитет в очередной раз напоминает, что экстренные службы затрачивают немало времени и средств на проверку таких сообщений об опасности. Впоследствии помимо уголовной на плечи обвиняемого ложится и материальная ответственность, - добавили в ведомстве.

Напомним, в 13:00 в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о заминировании ТЦ «Замок», «Галилео» и ж\д вокзала. Милиция эвакуировала людей, в здания вокзала и торговых центров никого не пускали. К поездам людей сопровождали работники железной дороги.