В Полоцке пьяный водитель врезался в припаркованный автомобиль

Удар при столкновении был такой силы, что у водителя Audi вырвало задний мост. Фото: УГАИ УВД Витебского облисполкома

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В субботу, 30 марта на улице Бабушкина в Полоцке 32-летний водитель на Audi A6 не справился с управлением и врезался в припаркованный возле дороги Volkswagen Passat. Удар при столкновении был такой силы, что у водителя Audi вырвало задний мост, рассказали в УГАИ УВД Витебского облисполкома. К счастью, пострадавших в этом ДТП не было – в момент столкновения в Volkswagen Passat людей не было.

Очевидцы вызвали сотрудников ГАИ и задержали водителя Audi A6 до их прибытия. Оказалось, что мужчина был пьян – освидетельствование показало, что в его крови 1, 48 промилле алкоголя. В ГАИ рассказали, что во время происшествия мужчина не отдавал отчет своим действиям.

Сейчас проводится проверка. ГАИ призывает всех, кто стал свидетелем нетрезвого вождения,

По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники Госавтоинспекции призывают всех участников дорожного движения, ставших свидетелями нетрезвого вождения, в целях общей безопасности сообщить об этом ДТП по телефону 102 или ближайшему сотруднику правоохранительных органов.