В штабе Зеленского веселились, у Порошенко результаты экзитполов встретили тишиной

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31 марта в 20.00 в Украине закрылись избирательные участки и сразу же стали известны первые данные экзитполов. “КП” побывала в штатах кандидатов в президенты.

В штабе Владимира Зеленского довольно весело приветствовали результаты опросов. Гости принялись поздравлять артиста. Зеленского долго не пропускали журналисты. Через какое-то время он прорвался сквозь толпу и вышел на сцену. Артист заявил, что это только начало перемен и добавил, что никогда не видел такого количества камер.

Он обратился со словами благодарности к своей жене и тем, поддерживал.

- Благодарю всех украинцев, кто голосовал не по приколу. Я хочу поблагодарить всех журналистов, неважно с каких они каналов, прямых или кривых. Спасибо каждому из вас. Я очень уважаю вашу профессию, - отметил Зеленский.

У Порошенко результаты экзитполов встретили тишиной. Скорее всего, никто из собравшихся не был готов к таким результатам.

- Ну, можно идти квасить раз такая ситуация, - раздался голос в толпе.

- Я голосовал за главнокомандующего украинской армии, - заявил еще один из гостей.

Вскоре Порошенко появился и поздравил украинцев с тем, как блестяще мы "прошли этот тест".

- Мы прошли тест на нашу европейскость. Я благодарен всем, кто сегодня голосовал и как президент говорю спасибо. И не важно, за кого голосовали. Главное, что вы это сделали, - отметил Порошенко.

Публика встретила своего лидера стоя аплодисментами.

- Я благодарен тем избирателям, которые быстро разобрались в паутине 39 кандидатов и говорю спасибо за эти голоса. Я уверен, что количество таких голосов во втором туре станет больше, - отметил президент.

В своем выступлении президент уже начал подводить итоги.

- Сегодня мы, украинцы, сломали российский сценарий. Ведь только не Порошенко хотели видеть во втором туре и получайте, мы сломали эти планы. Наша команда продолжает борьбу во втором туре и я вас поздравляю. Это еще не победа, но большой шаг в этом направлении и украинцы продемонстрировали поддержку нашего пути в правильном направлении, - отметил Порошенко.

Также глава государства обратился к молодежи с призывами объединяться.

- Я не ощущаю никакой эйфории и я понимаю, сигналы, которые посылают люди нашей команде и я понимаю, что нашей командой были допущены ошибки. Я делаю все, чтобы двигать страну вперед. Но во втором туре я буду общаться с теми, кто во мне усомнился, чтобы переубедить их, - добавил Порошенко.

Порошенко пообещал не дать ни единого шанса олигарху Коломойскому.

- С завтрашнего дня я начинаю борьбу за победу во втором туре, - заявил президент.

В штабе Тимошенко царила напряженная обстановка. Реакция кандидата на данные экзитполов была категоричной. Экс-премьер и члены ее команды убеждены, что Порошенко использовал админресурс для подделки результатов опросов.

Окончательный выбор украинцы должны будут сделать во втором туре 21 апреля.