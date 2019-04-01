Выборы в Украине: Зеленский оторвался от Порошенко почти в два раза

Зеленский и Порошенко будут сражаться ещё раз - во втором туре выборов 21 апреля. Фото: REUTERS

Подсчитана уже половина голосов. Зеленский лидирует почти во всех регионах Украины

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ЦИК Украины сообщила об итогах выборов после обработки 50% протоколов. Лидерство, как и было понятно после того как озвучили данные экзитпулов, по-прежнему за шоуменом Владимиром Зеленским.

Одним туром украинцы не обошлись. Комик Владимир Зеленский и глава государства Петр Порошенко сойдутся во втором раунде 21 апреля. Приводим итоги голосования по состоянию на 8.30 1 апреля (обработано 50,3% бюллетеней):

1-е место. Владимир Зеленский - 30,2%

2-е место. Петр Порошенко - 16,64%

3-е место. Юлия Тимошенко - 13,08%

4-е место. Юрий Бойко - 11,53%

КСТАТИ

Явка на выборах составила 63,52%

Явка на выборах президента - 2019 превысила показатели 2014 года. Пять лет назад в первом туре проголосовали 59,48% избирателей, сейчас - 63,5%.

Как и в 2014 году, активнее всего голосовали во Львовской области - 68,65% и Киеве (68,2%). В то же время для Львова это хуже, чем пять лет назад, когда на выборы пришло 78,2% избирателей. В Киеве же интерес к выборам возрос с 63%.

Самую низкую явку 31 марта показала Закарпатская область - 45,3%. Пять лет назад хуже всего голосовали в Донецкой (15,1%) и Луганской (38,9%) областях. В 2019 году эти регионы показали явку в 59,13% и 56,76% соответственно, что превысило ожидания.

Большинство украинцев проголосовали уже к 15.00.

К слову, Зеленский лидирует почти во всех регионах Украины. Порошенко обошел шоумен в западных областях - Тернопольской, Ивано-Франковской и Львовской. В Донецкой и Луганской областях лидирует Юрий Бойко. Любопытно и то, что за Петра Порошенко активно голосовали на зарубежных избирательных округах. После обработки 92% протоколов данные такие: за Порошенко проголосовали 38,63% избирателей, за Зеленского - 25,83%, третье место занял Анатолий Гриценко с 10,13%.

Официальные результаты первого тура объявят до 10 апреля включительно.

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