БГК им. Мешкова вылетел из Лиги чемпионов

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Брестский гандбольный клуб имени Мешкова не смог пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды уступив немецкому «Фленсбургу» в матчах 1/8 финала. После домашнего поражения со счетом 28:30 в гостях подопечные Маноло Каденаса проиграли первый тайм с разницей в 6 мячей - 8:14. Во второй половине встречи чемпионы Беларуси пытались переломить ход поединка, но лидеры немецкой бундеслиги продолжали контролировать ход игры и в итоге выиграли с результатом 30:20.

Чемпионы Беларуси завершили выступление в главном континентальном турнире, а 2 - 3 апреля примут в Бресте «Финал четырех» SEHA-лиги. Составы четвертьфинальных пар Лиги чемпионов: «Фленсбург» - «Веспрем» (Венгрия), «Нант» (Франция) - «Барселона» (Испания), «Виве» (Кельце, Польша) - «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Вардар» (Скопье, Северная Македония) - «Пик» (Сегед, Венгрия). Первые встречи за выход в «Финал четырех» чемпионской лиги состоятся 24 апреля, ответные пройдут 1 мая.