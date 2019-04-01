«Солнечный дубль». Соболенко и Мертенс выиграли второй турнир подряд

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Арина Соболенко и Элизе Мертенс стали чемпионками турнира в Майами в парном разряде. В финале они обыграли победительниц Australian Open Саманту Стосур и Чжан Шуай - 7:6, 6:2.

Соболенко и Мертенс выиграли уже 10-й матч подряд и второй титул. Они оформили так называемый «Солнечный дубль»: победили в Индиан-Уэллсе и Майами по ходу одного сезона. До них в предыдущий раз подобное случалось четыре года назад: Мартина Хингис и Саня Мирза оба турнира в 2015-м. В 2016 году Бетани Маттек-Сэндс также выиграла оба турнира, но с разными напарницами.

Турнир в Майами для Соболенко и Мертенс был всего лишь третьим совместным в паре. По его итогам они обновят рейтинговые рекорды в паре: Мертенс станет 6-й, а Соболенко - 21-й.

А вот в одиночном рейтинге Соболенко с 9-й позиции переместилась на 10-ю.

Арина Соболенко и Элизе Мертенс с трофеем турнира в Майами. Фото: twitter.com/MiamiOpen