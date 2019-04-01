«За коровой можно убрать и даже ее подоить!»

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В самом центре города, в районе площади Победы, дети и взрослые смогут посмотреть на домашних животных. Контактные зоопарки в Минске уже есть, но главная фишка этого - в выборе животных.

- Мы хотим, чтобы дети и взрослые, многие из которых забыли уже, как доить или убирать за коровой, все это вспомнили и попробовали. А то визит президента на ферму с коровами вызвал такое бурное обсуждение. Люди просто не знают, как живут животные, думают, что молоко сразу в пакетах появляется. У нас животные будут те, которые раньше были на каждом деревенском дворе: куры, гуси, свиньи, козы, коровы. Никаких новомодных шиншилл и дикобразов, - говорят организаторы.

В контактном зоопарке «0104» будет возможность понаблюдать за животными, погладить их, покормить, подоить и убрать за ними. Площадь зоопарка - около 400 квадратных метров. Открытие запланировано на 18 апреля.