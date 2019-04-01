С 1 апреля в Беларуси легализованы онлайн-казино

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Указ №305 устанавливает особенности лицензирования и налогообложения онлайн-казино. Одним из обязательных требований для организаторов азартных игр в интернете станет гарантийный депозит на специальном счете. Он будет обеспечивать выплату выигрышей в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр.

Налоговые органы и Мониторинговый центр по игорному бизнесу должны будут иметь удаленный доступ к онлайн-казино, а с 1 августа 2019 года заведение должно подключиться к СККС - специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса.

Информацию о проведении азартных игр в интернете в нарушение требований законодательства распространять запрещено. Доступ к сайтам с такой информацией будет ограничиваться - эта норма вступит с силу с 1 апреля 2021 года.

Новшества указа касаются не только легализации онлайн-казино, но и игорного бизнеса в целом. В частности, не нужно будет регистрировать в налоговых органах игровые столы и автоматы, кассы букмекерских контор и тотализаторов, налог на игорный бизнес можно будет платить в фиксированной сумме, исходя из фактического подключения игрового оборудования к СККС.

Посещать игорные заведения можно будет только с 21 года (ранее было установлено, что это можно делать с 18 лет). Посетителям казино и самим заведениям запретят давать игрокам деньги для участия в азартной игре. Вводится также обязанность фиксировать на видео посетителей казино и получателей выигрышей.