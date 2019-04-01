Погода на неделю в Беларуси: ночью около 0, днем - до +11

Изменить размер текста: A A

Начался второй весенний месяц. На выходных погода порадовала - ясно и тепло. Но на этой неделе немного похолодает. Ночью температура в Минске будет опускаться до 0 градусов. Самые холодные ночи будут с понедельника на вторник и со вторника на четверг - возможны заморозки. Днем температура будет подниматься до +11, самый теплый день - в субботу. Зато осадков не будет всю неделю.