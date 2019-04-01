2019-04-01T13:10:14+03:00
Общество
КП Беларусь

В Борисове бывшая сотрудница банка украла 40 тысяч рублей

Сейчас она ждет суда
Григорий ГРИБОВ
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В Борисове бывшая сотрудница банка украла 40 тысяч рублей. Фото носит иллюстративный характер. Фото: БелТА.В Борисове бывшая сотрудница банка украла 40 тысяч рублей. Фото носит иллюстративный характер. Фото: БелТА.
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Уголовное дело о мошеннических действиях расследуется Борисовским районным отделом Следственного комитета. По данным следствия, 28-летняя жительница Борисова работала замначальника отделения банка и обманом завладела 40 тысячами рублей. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном повторно, в крупном размере. Она находится под стражей. На ее имущество наложен арест.

- Следователями установлено, что в течение 2018 года сотрудница, имея доступ к базе персональных данных клиентов, несколькими способами совершала хищение. Так, она через установленное на своем телефоне мобильное приложение от имени клиента оформляла кредитный договор и в последующем распоряжалась поступившими на его счет деньгами. В других случаях изготавливала дубликат кредитной банковской карточки и с его помощью снимала деньги, которыми не успел еще распорядиться гражданин, - рассказала Татьяна Белоног.

Противоправные действия сотрудницы выявлены службой безопасности банка, она была уволена. Соответствующие материалы переданы в правоохранительные органы. Для выяснения всех эпизодов противоправной деятельности, точного размера причиненного ущерба следователи изучают документацию, допрашивают обвиняемую и работают с сотрудниками банка, проводят комплекс следственных и иных процессуальных действий. Окончательная правовая оценка действиям обвиняемой будет дана по результатам расследования.

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