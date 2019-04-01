2019-04-01T14:58:10+03:00
Политика
КП Беларусь

Лукашенко: «Украина - это наша республика»

Президент Беларуси встретился со спецпредставителем ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе
Григорий ГРИБОВ
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Президент Беларуси встретился со спецпредставителем ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе. Фото: БелТА.Президент Беларуси встретился со спецпредставителем ОБСЕ в Украине и в трехсторонней контактной группе. Фото: БелТА.
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- Хочу вас заверить, что Беларусь всегда будет прилагать максимум усилий для того, чтобы поддержать деятельность вашей группы и вас как спецпредставителя ОБСЕ в Украине. Мы в этом направлении все делаем. И я знаю ваше мнение, что претензий к нам со стороны ОБСЕ в этом направлении нет, - сказал глава государства. - Если мы что-то можем сделать больше для мира в Украине, мы готовы это сделать. Я уже не единожды об этом говорил, сказал Лукашенко Мартину Сайдику. - Вы знаете мое отношение, белорусов к этому конфликту. Все, что вы говорите, все ваши заявления (а я все эти заявления слышу) мы анализируем. Расхождений у нас практически нет, - заявил президент. - Как вы, так и я, все белорусы привержены миру в Украине. Это наша республика, с которой мы жили долгое время в одном доме. Очень переплетены судьбы многих семей и людей - белорусов и украинцев. Это не чужая нам страна.

Напомним, трехсторонняя контактная группа была создана в 2014 году. Впоследствии также были образованы ее четыре рабочие подгруппы (по безопасности, политическим, экономическим и гуманитарным вопросам). При непосредственном участии членов ТКГ были достигнуты Минские договоренности 5 и 19 сентября 2014 года («Минск-1»). В ходе саммита в «нормандском формате» (Германия, Франция, Россия, Украина) 12 февраля 2015 года в Минске был согласован документ, получивший название «Комплекс мер по выполнению Минских соглашений» («Минск-2»).

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