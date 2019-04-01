2019-04-01T15:59:58+03:00
Общество
КП Беларусь

Владелица дворняжки отрезала губу женщине, которая попросила ее надеть на пса намордник

Медики обещают восстановить женщине лицо
Наталья ПАРТОЛИНА
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Хозяйка собаки изрезала лицо женщине, которая сделала ей замечание.Хозяйка собаки изрезала лицо женщине, которая сделала ей замечание.Фото: Святослав ЗОРКИЙ
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Когда 45-летнюю женщину привезли в приемное отделение Витебской областной больницы, медики ахнули - все ее лицо было одной сплошной кровоточащей раной. Оказалось, что на женщину набросилась владелица собаки, которой та сделала замечание.

Инцидент произошел около полуночи 29 марта. 50-летняя женщина выгуливала на улице Гагарина свою собаку, довольно крупную дворнягу. Мимо шли две женщины, которые сделали ей замечание - мол, почему собака без намордника. Владелица пса за словом в карман не полезла, началась перебранка, а потом и потасовка.

- В какой-то момент хозяйка собаки поняла, что силы не равны. Она сбегала домой, оставила там пса и взяла нож, - рассказала официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко. - Вернувшись, она набросилась на обеих женщин с ножом. Той, что первой сделала ей замечание, она причинила многочисленные раны лица. Вторая женщина отделалась легкими травмами.

Практически отрезанная верхняя губа, изрезана правая щека, нос, нижняя губа - все эти раны владелица собаки нанесла пострадавшей обычным кухонным ножом.

Медики считают, что шансы восстановить внешность у пострадавшей женщины есть.

- Разумеется, рубец останется, но все должно быть нормально. Раны мы зашили, отеки и гематомы сойдут. Сейчас у медиков есть возможности, чтобы после подобных травм у пострадавших оставалось как можно меньше следов, - рассказал заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии витебской областной клинической больницы Михаил Олевский.

В отношении владелицы собаки проводится проверка, правоохранительные органы по ее результатам дадут правовую оценку ее действиям.

Информации о том, что кто-то из пострадавших был укушен собакой, из-за которой возник конфликт, не поступало.

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