Лукашенко отправил Русого и Зайца наводить железный порядок в Могилевской области

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Бывший министр сельского хозяйства Леонид Заяц займет пост председателя Могилевского областного исполнительного комитета, а уволенный недавно вице-премьер Михаил Русый станет помощником президента - инспектором по Могилевской области. Такое решение принял Александр Лукашенко по итогам встречи с этими чиновниками. Ожидается, что эти решения будут формализованы в ближайшее время.

Лукашенко пояснил мотивы, по которым названные чиновники недавно были освобождены от должностей министра сельского хозяйства и вице-премьера. Александр Лукашенко напомнил, что за все, что происходило в стране в сфере сельского хозяйства, они несли персональную ответственность.

- Начиная от моих конкретных поручений по определенным культурам - лен, рапс и прочее - и до технологий в сельском хозяйстве и экспорта продукции на другие рынки. И я попросил бы вас еще раз, чтобы вы не думали, что это какой-то экспромт из-за какой-то фермы в Слижах. Слушайте, там есть кому заниматься фермами, и они должны были этим заниматься. Они сейчас и занимаются. Это дело прежде всего руководителя хозяйства и председателя райисполкома. Поэтому не надо думать о том, что беспорядок на фермах и машинных дворах в этом «Купаловском» привел к отставке одного и второго. Я предупреждал, особенно вас, Леонид Константинович, ни с кем не надо разговаривать. Все очень много говорят, но мало делают. Вы этот фактор не учли и упустили из виду. То же самое касается вице-премьера, который был ответственным за Могилевскую область. Это приказ: вы вдвоем едете в Могилевскую область, наведете там железный порядок и доложите мне. Я буду у вас каждый месяц в Могилевской области. Чем смогу, тем помогу. Но прежде всего вы там посеете как надо, по технологии. И в течение месяца, если вам надо перевести Могилевщину на военное положение, как сейчас в «Купаловском», переводите. Заставьте, научите их действовать по технологии. Не может Могилевская область плестись в хвосте с такими почвами, которыми она обладает. Это прекрасные земли. Вы, как граждане Беларуси, мой приказ должны выполнить. Используйте любые законные методы, любое законное средство, чтобы там навести порядок и доказать, что вы технологичны и настоящие мужики, - цитирует Лукашенко belta.by.