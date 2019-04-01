Выборы в Украине: обработано три четверти голосов, у Зеленского 30,4%, у Порошенко 16,1%

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Владимир Зеленский лидирует на выборах президента Украины в первом туре, которые прошли 31 марта. После обработки более 75% бюллетеней за известного артиста, по предварительным данным, отдали голоса 30,4% избирателей. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия Украины. Действующий президент Петр Порошенко набрал 16,11% и занимает второе место, за Юлию Тимошенко отдали свои голоса 13,21%, Юрия Бойко поддержали 11,53% избирателей, Анатолия Гриценко - 7,06%, Игоря Смешко - 5,95%, Олега Ляшко - 5,24%.

В бюллетене для голосования в выборах президента Украины были фамилии 39 кандидатов. По данным Центризбиркома Украины на утро 1 апреля, после обработки данных всех 199 окружных комиссий итоговая явка на президентских выборах в Украине составила 63,52%. После обработки всех данных во второй тур голосования выйдут два кандидата. По оценкам экспертов, наиболее высокие шансы у Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Второй тур президентских выборов в Украине пройдет 21 апреля.