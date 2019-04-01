2019-04-01T15:06:56+03:00
Общество
КП Беларусь

Парень и девушка погибли, когда их автомобиль опрокинулся в полный воды кювет

Следственный комитет ищет свидетелей аварии
Наталья ПАРТОЛИНА
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Два человека погибли в автомобиле, который съехал в заполненный водой кювет. Фото: Следственный комитет.Два человека погибли в автомобиле, который съехал в заполненный водой кювет. Фото: Следственный комитет.
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Два человека погибли вечером 31 марта на автодороге Полоцк - Витебск. Авария произошла около 20.40 недалеко от деревни Смориги Полоцкого района. Молодой человек и девушка ехали на автомобиле «Опель Астра». За рулем был парень. Он не справился с управлением, машина съехала в кювет и опрокинулась. Кювет был заполнен водой. 22-летний молодой человек и его 17-летняя спутница погибли на месте. Следственный комитет расследует обстоятельства аварии.

- С целью установления обстоятельств аварии, а также очевидцев ДТП, следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим интересующими сведениями, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +37533 399-80-44, звонить можно круглосуточно, - рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

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