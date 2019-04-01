КП Беларусь
В Малорите мужчина ремонтировал крышу своего дома: упал и разбился насмерть
Высота составляла около 7 метров
В Малорите мужчина ремонтировал крышу своего дома: упал и разбился насмерть.
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В субботу, 30 марта, в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что во дворе частного дома в Малорите обнаружено тело 67-летнего местного жителя.
Следственно-оперативной группой на месте происшествия установлено, что в этот день мужчина ремонтировал крышу своего дома, находясь на строительных лесах. Во время выполнения работ он упал с высоты более 7 метров, в результате чего получил телесные повреждения, от которых скончался на месте происшествия.
По данному факту Малоритским районным отделом Следственного комитета проводится проверка.