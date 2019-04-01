В Минске кто-то рассыпал шурупы на дорогах, где ездят велосипеды

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- Прошлым летом у меня было два прокола в городе из-за таких штучек. Сегодня собрал вот кучку, пока говорил по телефону на площади Якуба Коласа, написал в своем Фейсбуке минчанин Максим Осипов. - Короче, велосипедисты, война началась.

В комментариях к записи не исключают, что шурупы могли появиться на асфальте совершенно случайно. Однако другие пользователи приходят к мнению, что это сделали нарочно.