2019-04-01T16:12:34+03:00
Общество
КП Беларусь

В Бресте насмерть сбили пенсионерку – машина ехала задним ходом

За рулем сидел 58-летний житель деревни Щебрин
Григорий ГРИБОВ
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В Бресте насмерть сбили пенсионерку – машина ехала задним ходом. Фото: БелТА.В Бресте насмерть сбили пенсионерку – машина ехала задним ходом. Фото: БелТА.
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Пожилая женщина-пешеход погибла в результате ДТП в Бресте, сообщает УГАИ УВД облисполкома. Несчастный случай произошел 30 марта около 11.10 на улице Менжинского. По предварительной информации, 58-летний житель деревни Щебрин выезжал задним ходом на автомобиле Kia Sportage со двора дома №7. Водитель наехал на 79-летнюю местную жительницу, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода. Женщину с тяжелыми травмами доставили в реанимационное отделение городской больницы №1, где она в 13.40 скончалась.

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