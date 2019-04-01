В Беларуси появился Союз православных женщин

Изменить размер текста: A A

30 марта 2019 года по благословению митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси, в Минской духовной академии состоялось учредительное собрание Республиканского общественного объединения «Белорусский союз православных женщин». Возглавил собрание епископ Боровлянский Игнатий, викарий Минской епархии. На собрании присутствовали заместитель уполномоченного по делам религий и национальностей Елена Ивановна Радченко, протоиерей Николай Коржич, председатель Синодального отдела Белорусской православной церкви по взаимоотношениям церкви и общества. Епископ Игнатий огласил напутственное слово митрополита Минского и Заславского Павла, патриаршего экзарха всея Беларуси.

Елена Радченко поприветствовала собравшихся и выразила стремление к сотрудничеству.

Протоиерей Николай Коржич зачитал обращение Нины Жуковой и Анастасии Оситис, сопредседателей правления Международного союза православных женщин.

На учредительном собрании был утвержден устав общественного объединения, состоялись выборы правления. Председателем Белорусского союза православных женщин стала Татьяна Геннадьевна Борщевская - педагог-психолог, преподаватель французского языка.

Белорусский союз православных женщин создан при поддержке Синодального отдела БПЦ по взаимоотношениям церкви и общества. Целями РОО «Белорусский союз православных женщин» являются активное участие православных женщин в духовно-нравственной, общественно-политической, образовательной, социально-экономической и культурной жизни страны, сообщает сайт БПЦ.