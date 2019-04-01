«Батюшка со свастикой» стал фигурантом нового уголовного дела

Константин Бурыкин в 2017 был осужден за хранение оружия. Фото: соцсети.

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– О нарушениях подозреваемого нам сообщили непосредственно спортсмены, на нужды которых выделялись средства. Информация оказалась достоверной, и после проведения проверки материалы были направлены в компетентные органы для дачи правовой оценки действиям подозреваемого, – рассказывают в госуправлении по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД.

В поле зрения милиции снова попал экс-замглавы общественного объединения «Белорусская федерация пауэрлифтинга» Константин Бурыкин, которого в СМИ называли «батюшкой со свастикой». Его обвиняют в присвоении финансов в крупном размере либо растрате по ч. 3 ст. 211 Уголовного кодекса Беларуси.

По данным оперативников, с 2014 по 2016 год он потратил на собственные нужды около 17,5 тысяч рублей, воспользовавшись правом распоряжаться деньгами общественной организации.

Сейчас Бурыкин отбывает наказание за хранение оружия. Он священник православной церкви, временно отстранен от служения, но не лишен сана.