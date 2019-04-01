В Минске переименуют несколько остановок общественного транспорта

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Изменения минчан ждут с 8 апреля. О них предупреждает предприятие «Столичный транспорт и связь».

На остановке «ТЦ «Ждановичи» в переулке Колесникова со стороны железной дороги будет осуществляться только высадка пассажиров. Сесть в транспорт можно будет на новой остановке на противоположной стороне дороги со стороны жилых домов. Напомним, там ходят маршруты №60, 83Э, 101, 121, 125, 140, 1026-ТК, 1107-ТК, 1112-ТК, 1130-ТК, 1183-ТК, 1230-ТК, 1259-ТК.

Переименование ждет следующие остановки.

«Масюковщина» в обоих направлениях на улице Масюковщина будет называться «Переулок Колесникова». Остановка «Колесникова» на одноименной улице и на улице Люцинской в направлении Налибокской и Каменногорской станет «Каменной горкой-3».

Остановка «Каменная горка - 3» на Люцинской в обоих направлениях сменит название на «Поликлиника №40».