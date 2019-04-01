2019-04-01T19:53:06+03:00
Происшествия
КП Беларусь

В Борисове начальницу банка обвиняют в присвоении денег клиентов: она оформляла на них кредит

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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28-летняя банкирша может попасть за решетку из-за своих махинаций28-летняя банкирша может попасть за решетку из-за своих махинацийФото: Оксана БРОВАЧ
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Обвиняемой по делу о мошенничестве в крупном размере стала 28-летняя жительница Борисова, замначальника отделения в одном из банков райцентра.

По данным следствия, в течение 2018 года женщина преступным способом завладела более чем 40 тысячами рублей.

Для этого она воспользовалась доступом к базе клиентов банка.

- Через установленное на своем телефоне мобильное приложение от имени клиента она оформляла кредитный договор, а в последующем распоряжалась поступившими на его счет денежными средствами. В других случаях она изготавливала дубликат кредитной банковской карточки и с его помощью снимала деньги, которыми не успел еще распорядиться гражданин, - делятся деталями дела в управлении Следственного комитета по Минской области.

На чистую воду сотрудницу вывела служба собственной безопасности банка. Девушку уволили, а материалы для возбуждения уголовного дела передали правоохранителям.

Точный размер ущерба еще уточняется. Обвиняемой может грозить от двух до семи лет лишения свободы с конфискаций имущества или без.

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