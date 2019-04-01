ЧП на стройке «Газпром центра»: погиб рабочий

На него упала бетонная плита

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Трагедия произошла 30 марта на стройке в районе перекрестка улиц Филимонова и проспекта Независимости, где возводят «Газпром центр». Погиб 52-летний мужчина.

По информации МЧС Минска, его придавила железобетонная плита.

- Установлено, что бетонная подготовка здания размером 10 на 1 метр придавила мужчине ноги. Он находился в сознании. Работники МЧС стабилизировали конструкцию и выбрали грунт из-под пострадавшего, а потом с помощью пневмоподушки подняли часть конструкции, - комментируют в МЧС.

Спасатели достали мужчину в сознании. Его передали бригаде скорой помощи, но врачи вскоре констатировали смерть рабочего.

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты. Следственный комитет проводит по данному факту проверку, чтобы выяснить причины ЧП.