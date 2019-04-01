2019-04-01T19:02:09+03:00
Происшествия
КП Беларусь

ЧП на стройке «Газпром центра»: погиб рабочий

На него упала бетонная плита
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Спасатели доставали мужчину из-под завалов. Фото: МЧС.Спасатели доставали мужчину из-под завалов. Фото: МЧС.
Изменить размер текста:

Трагедия произошла 30 марта на стройке в районе перекрестка улиц Филимонова и проспекта Независимости, где возводят «Газпром центр». Погиб 52-летний мужчина.

По информации МЧС Минска, его придавила железобетонная плита.

- Установлено, что бетонная подготовка здания размером 10 на 1 метр придавила мужчине ноги. Он находился в сознании. Работники МЧС стабилизировали конструкцию и выбрали грунт из-под пострадавшего, а потом с помощью пневмоподушки подняли часть конструкции, - комментируют в МЧС.

Спасатели достали мужчину в сознании. Его передали бригаде скорой помощи, но врачи вскоре констатировали смерть рабочего.

Причину смерти будут устанавливать судмедэксперты. Следственный комитет проводит по данному факту проверку, чтобы выяснить причины ЧП.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В Борисове начальницу банка обвиняют в присвоении денег клиентов: она оформляла на них кредит
«Батюшка со свастикой» стал фигурантом нового уголовного дела
В Беларуси появился Союз православных женщин
В Бресте насмерть сбили пенсионерку - машина ехала задним ходом
В Минске кто-то рассыпал шурупы на дорогах, где ездят велосипеды
В Малорите мужчина ремонтировал крышу своего дома: упал и разбился насмерть
Парень и девушка погибли, когда их автомобиль опрокинулся в полный воды кювет
Выборы в Украине: обработано три четверти голосов, у Зеленского 30,4%, у Порошенко 16,1%
Лукашенко отправил Русого и Зайца наводить железный порядок в Могилевской области
Владелица дворняжки отрезала губу женщине, которая попросила ее надеть на пса намордник
Лукашенко: «Украина - это наша республика»
В Борисове работница банка украла 40 тысяч рублей
Погода на неделю в Беларуси: ночью около 0, днем - до +11
Выборы в Украине: обработано 2/3 голосов, у Зеленского 30,4%, у Порошенко 16,3%
С 1 апреля в Беларуси легализованы онлайн-казино
«За коровой можно убрать и даже ее подоить!»
«Солнечный дубль». Соболенко и Мертенс выиграли второй турнир подряд
В парке Пинска нашли клубок змей
БГК им. Мешкова вылетел из Лиги чемпионов
Выборы в Украине: у Зеленского 30%, у Порошенко 16,6%, у Тимошенко 13%
Выборы в Украине: Зеленский оторвался от Порошенко почти в два раза