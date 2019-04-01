КП Беларусь
На майские праздники пустят дополнительные поезда
Белорусская железная дорога добавит 40 составов
Пора планировать поездки на майские выходные!Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:
С 26 апреля по 12 мая Белорусская железная дорога добавит к существующему расписанию еще 40 поездов. Из них 6 - это международные.
В частности, будут чаще ходить поезда Минск - Вильнюс - Минск, Санкт-Петербург - Брянск.
Что касается межрегионального сообщения, до дополнительные составы будут курсировать между столицей и областными центрами. Назначат поезда в Брест, Витебск, Гомель и Могилев, а также в Мозырь и Пинск.
- Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока, - комментируют в пресс-центре БЖД.
Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Транспорт »