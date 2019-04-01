2019-04-01T21:18:15+03:00
Общество
КП Беларусь

На майские праздники пустят дополнительные поезда

Белорусская железная дорога добавит 40 составов
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
Поделиться:
Пора планировать поездки на майские выходные!Пора планировать поездки на майские выходные!Фото: Оксана БРОВАЧ
Изменить размер текста:

С 26 апреля по 12 мая Белорусская железная дорога добавит к существующему расписанию еще 40 поездов. Из них 6 - это международные.

В частности, будут чаще ходить поезда Минск - Вильнюс - Минск, Санкт-Петербург - Брянск.

Что касается межрегионального сообщения, до дополнительные составы будут курсировать между столицей и областными центрами. Назначат поезда в Брест, Витебск, Гомель и Могилев, а также в Мозырь и Пинск.

- Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока, - комментируют в пресс-центре БЖД.

Еще больше материалов по теме: «Беларусь: Транспорт »

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Певица Зена выступит на Eurovision Party в Москве
ЦИК Украины обработал 90% протоколов: по-прежнему в лидерах Зеленский
В Минске переименуют несколько остановок общественного транспорта
В Борисове начальницу банка обвиняют в присвоении денег клиентов: она оформляла на них кредит
ЧП на стройке «Газпром центра»: погиб рабочий
«Батюшка со свастикой» стал фигурантом нового уголовного дела
В Беларуси появился Союз православных женщин
В Бресте насмерть сбили пенсионерку - машина ехала задним ходом
В Минске кто-то рассыпал шурупы на дорогах, где ездят велосипеды
В Малорите мужчина ремонтировал крышу своего дома: упал и разбился насмерть
Парень и девушка погибли, когда их автомобиль опрокинулся в полный воды кювет
Выборы в Украине: обработано три четверти голосов, у Зеленского 30,4%, у Порошенко 16,1%
Лукашенко отправил Русого и Зайца наводить железный порядок в Могилевской области
Владелица дворняжки отрезала губу женщине, которая попросила ее надеть на пса намордник
Лукашенко: «Украина - это наша республика»
В Борисове работница банка украла 40 тысяч рублей
Погода на неделю в Беларуси: ночью около 0, днем - до +11
Выборы в Украине: обработано 2/3 голосов, у Зеленского 30,4%, у Порошенко 16,3%
С 1 апреля в Беларуси легализованы онлайн-казино
«За коровой можно убрать и даже ее подоить!»
«Солнечный дубль». Соболенко и Мертенс выиграли второй турнир подряд
В парке Пинска нашли клубок змей
БГК им. Мешкова вылетел из Лиги чемпионов
Выборы в Украине: у Зеленского 30%, у Порошенко 16,6%, у Тимошенко 13%
Выборы в Украине: Зеленский оторвался от Порошенко почти в два раза