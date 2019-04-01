На майские праздники пустят дополнительные поезда

Пора планировать поездки на майские выходные! Фото: Оксана БРОВАЧ

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С 26 апреля по 12 мая Белорусская железная дорога добавит к существующему расписанию еще 40 поездов. Из них 6 - это международные.

В частности, будут чаще ходить поезда Минск - Вильнюс - Минск, Санкт-Петербург - Брянск.

Что касается межрегионального сообщения, до дополнительные составы будут курсировать между столицей и областными центрами. Назначат поезда в Брест, Витебск, Гомель и Могилев, а также в Мозырь и Пинск.

- Работа по назначению дополнительных поездов будет продолжена с учетом увеличения пассажиропотока, - комментируют в пресс-центре БЖД.