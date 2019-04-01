2019-04-01T21:44:39+03:00
Политика
КП Беларусь

ЦИК Украины обработал 90% протоколов: по-прежнему в лидерах Зеленский

Явка составила 62,8%
Майя МЕТЕЛЬСКАЯ
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Владимир Зеленский лидирует на выборах в Украине. Фото: kp.uaВладимир Зеленский лидирует на выборах в Украине. Фото: kp.ua
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В Украине во второй тур президентских выборов выходят действующий президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Голосование назначено на 21 апреля.

Центризбирком Украины обработал 90,08% электронных протоколов участковых избирательных комиссий. На этом этапе лидерство сохраняет Зеленский - за него отдали голоса 30,26% украинцев. Петра Порошенко поддержало 15,99% граждан Украины. Такие цифры приводит агентство УНИАН.

Третьим лидером президентской гонки стала Юлия Тимошенко, лидер «Батькивщины» - у нее 13,35% голосов. Всего в избирательных бюллетенях было 39 фамилий кандидатов в президенты.

Активнее всего на выборах оказались жители Львовской области Украины - там явка на выборах составила 62,8%. Кстати, в этом регионе - также в соседних Тернопольской и Ивано-Франковской областях - активнее всего голосовали за Порошенко.

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